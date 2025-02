Previsioni Meteo Veneto: weekend tra sole e nuvole

MeteoWeb

Oggi il temporaneo parziale ingresso di un promontorio anticiclonico attivo sul Mediterraneo occidentale, porterà ad una fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sul Veneto, prima di un nuovo cedimento della pressione tra domenica 16 e lunedì 17 febbraio, influenzato da una vasta circolazione depressionaria sull’Europa nord-orientale, seppur con scarsi effetti sulla regione, se non in termini di passaggi di nuvolosità. Da martedì 18, il promontorio anticiclonico tenderà a spostarsi verso est, determinando tempo stabile e soleggiato. La visibilità si manterrà buona per la permanenza di venti al suolo dai quadranti orientali. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 15

Cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte Temperature massime in aumento. Venti in quota moderati dai quadranti settentrionali. Sulla costa Bora moderata, a tratti tesa, sulle zone interne debole.

Domenica 16

Cielo: Cielo poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso per tratti di nuvolosità medio-alta.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento in quota, stazionarie o in locale diminuzione in pianura, con valori sotto zero in molte zone interne; massime senza notevoli variazioni.

Venti: In quota moderati/tesi da nord-ovest. In pianura dai quadranti orientali da deboli a moderati nell’entroterra, da moderati a tesi sulla costa.

Mare: In prevalenza poco mosso, tendente a mosso dal tardo pomeriggio/sera.

Lunedì 17

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In pianura senza notevoli variazioni, in lieve calo sulle zone montane.

Venti: Bora tesa sulla costa, nell’entroterra moderata. In quota moderati/tesi da nord-ovest.

Mare: In prevalenza mosso.

Martedì 18

Sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in aumento sulle zone montane, stazionarie in pianura. In quota venti moderati da nord-ovest; Bora moderata sulla costa, debole nell’entroterra.

Mercoledì 19

Da sereno o poco nuvoloso al mattino a parzialmente nuvoloso, per passaggi di nubi medio-alte nella seconda parte della giornata. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni. Nella notte fino al primo mattino, Bora moderata sulla costa, in successiva attenuazione; in quota venti moderati da nord-ovest.

