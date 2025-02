Le 10 principali fonti persistenti di metano: lo studio | FOTO

MeteoWeb

Di recente, una rivista scientifica ha pubblicato un elenco delle 10 principali regioni del mondo in cui fonti naturali o antropiche emettono metano in modo continuo e “persistente”. Lo studio ha analizzato i dati e misurato le emissioni di centinaia di potenziali fonti di metano sulla base di dati satellitari. I dati della missione Copernicus Sentinel-5P sono stati utilizzati per studiare e stimare le emissioni di metano in 217 potenziali località, come mostrato nella mappa sottostante.

Lo studio , pubblicato su Atmosphere, Chemistry and Physics, si è concentrato sulle fonti che emettono metano gradualmente nel tempo, in contrasto con i “super-emettitori” (tipicamente le attività di estrazione di petrolio e gas, le miniere di carbone o le discariche mal gestite) che rilasciano quantità sproporzionatamente grandi di metano, ma non in modo continuativo. E’ quanto comunica l’ESA.

Misurare il problema

Sentinel-5P, frutto di una stretta collaborazione tra l’ESA, la Commissione Europea, l’Ufficio Spaziale dei Paesi Bassi e l’industria, trasporta lo strumento all’avanguardia Tropomi, utilizzato per mappare i gas traccia, tra cui il metano. Lo studio si basa su un nuovo set di dati sulla concentrazione di metano e su un algoritmo sviluppati dall’Università di Brema nell’ambito del progetto sui gas serra dell’ESA Climate Change Initiative , nonché sui progetti ESA Earth System Science Hub, Methane CAMP e SMART-CH4 .

Secondo Claus Zehner, responsabile della missione Sentinel-5P dell’ESA, “Sentinel-5P è attualmente l’unico satellite che consente di rilevare quotidianamente fonti di metano su scala globale”. I ricercatori hanno analizzato le concentrazioni di metano (parti per miliardo) per il periodo 2018-2021. Una località è stata classificata come potenziale emettitore persistente se i livelli di metano erano costantemente più alti rispetto all’area circostante. Uno degli autori del documento, Michael Buchwitz, Senior Scientist presso l’Università di Brema, ha spiegato: “l’obiettivo non era identificare eventi specifici, in cui il metano viene rilasciato solo per un breve periodo di tempo. Invece, l’obiettivo era identificare fonti che emettono quasi continuamente durante i quattro anni analizzati. Ciò include fonti naturali come le zone umide, ma anche aree di estrazione del carbone o grandi giacimenti di petrolio e gas”.

Emettitori naturali

Le zone umide sono le fonti naturali più importanti di metano, poiché i microbi presenti nel suolo delle zone umide emettono alti livelli di gas. Le due fonti naturali indicate nella top 10 dello studio sono entrambe zone umide: le zone umide di Sudd nel Sudan meridionale e le zone umide di Iberá in Argentina.

Le zone umide di Sudd sono una nota fonte di metano. Nel 2020 sono state rilevate concentrazioni di metano maggiori nella regione di Sudd , attribuite a piogge più intense e a un maggiore flusso d’acqua dal Nilo Bianco. La regione si estende per 500 km da nord a sud e 200 km da est a ovest, coprendo circa 57.000 kmq, anche se può raddoppiare di dimensioni durante la stagione delle piogge. Le zone umide di Iberá, nella provincia argentina di Corrientes, sono circa la metà delle dimensioni di Sudd e sono un’importante fonte di acqua dolce in Sud America. Sono elencate come la terza più grande potenziale fonte persistente di metano nello studio.

Fonti antropiche

Lo studio ha anche identificato potenziali emissioni persistenti di metano legate all’attività umana. La principale fonte antropica proveniva dai giacimenti di petrolio e gas sulla costa occidentale del Turkmenistan. Sono stati individuati diversi siti con emissioni persistenti di petrolio e gas nel Nord America, tra cui il bacino del Permiano , che è il giacimento petrolifero più produttivo degli Stati Uniti, che si estende lungo il confine tra il Texas e il New Mexico.

Tra le prime 10 fonti di emissioni persistenti figurano tre giacimenti di carbone nella provincia cinese dello Shanxi e Kuznetsk, una delle più grandi aree estrattive di carbone in Russia. Lo studio ha preso in esame anche altre fonti antropiche, tra cui discariche, acque reflue, gas digestivi di ruminanti come bovini, ovini e caprini, nonché letame, riso ed edifici energetici.

Le 10 regioni con il più alto potenziale di emissione persistente di metano 2018-2021

Perché il metano è importante?

Il metano è il secondo gas serra più importante dopo l’anidride carbonica ed è naturalmente presente nell’aria che respiriamo. Ma la sua crescente concentrazione nell’atmosfera è un fattore importante nel riscaldamento globale.

Fino al 1850, i livelli erano registrati tra 680 e 790 parti per miliardo, o ppb, secondo i dati del NOAA Global Monitoring Laboratory . Nell’ultimo decennio, i livelli di metano nell’atmosfera terrestre hanno raggiunto quasi tre volte i livelli del 1850, arrivando a oltre 1900 ppb. Le fonti di metano persistenti e ad alta emissione costituiscono una quota importante delle emissioni globali di metano e il Global Methane Budget 2024 mostra che negli ultimi due decenni si è verificato un aumento significativo delle emissioni di metano antropogenico.

Il metano ha un effetto riscaldante più potente dell’anidride carbonica, sebbene abbia una durata molto più breve nell’atmosfera prima di decomporsi. In un arco temporale di 20 anni, ogni chilogrammo di metano emesso ha un potenziale di riscaldamento globale più di 80 volte più potente dell’anidride carbonica. Ridurre le emissioni di metano è quindi una strategia importante per affrontare le cause del riscaldamento globale.

