Problemi per satellite indiano: bloccato in orbita di trasferimento, rischio rientro incontrollato

L’India ha inaugurato il 2025 con il lancio della missione NVS-02, ma un problema al sistema di propulsione ha lasciato il satellite bloccato in orbita di trasferimento. Il lancio è avvenuto con successo grazie al razzo Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) dell’Indian Space Research Organisation (ISRO), decollato dal Satish Dhawan Space Centre il 29 gennaio alle 01:53 ora italiana. Questo lancio è stato il 100° decollo orbitale dalla base situata sull’isola di Sriharikota, al largo della costa sudorientale dell’India.

Problemi con il satellite indiano NVS-02, rischio rientro incontrollato

Il satellite NVS-02 doveva raggiungere l’orbita geostazionaria a 35.786 km sopra l’equatore, passando prima per un’orbita terrestre bassa e poi un’orbita di trasferimento ellittica. Tuttavia, al momento cruciale in cui il satellite avrebbe dovuto accendere i suoi motori per stabilizzarsi in orbita geostazionaria, si è verificato un malfunzionamento.

ISRO ha confermato che il satellite è ancora in orbita ellittica e che i suoi sistemi rimangono funzionanti. L’agenzia spaziale sta esplorando strategie alternative per sfruttare al meglio la situazione, valutando la possibilità di utilizzare i piccoli propulsori per il controllo dell’assetto per innalzare il perigeo ed evitare il rientro incontrollato del satellite a causa della resistenza atmosferica.

Il ruolo del satellite indiano NVS-02 nel sistema NavIC

NVS-02 è il 2° di 5 satelliti previsti per la costellazione di navigazione indiana NavIC (Navigation with Indian Constellation). Questo sistema è stato progettato per fornire servizi di posizionamento, navigazione e temporizzazione a India e regioni circostanti, similmente ai sistemi GPS statunitense, Galileo europeo e GLONASS russo.

Le prospettive future

Nonostante il problema tecnico, il lancio di NVS-02 rappresenta un passo importante per il programma spaziale indiano, che continua a rafforzare la sua capacità tecnologica nel settore aerospaziale. ISRO rimane fiduciosa nella possibilità di trovare una soluzione e sfruttare il satellite per missioni di navigazione alternative.

