Proteste in Spagna per la chiusura delle centrali nucleari: il caso Almaraz

“I presidenti delle regioni autonome di Madrid ed Estremadura hanno lanciato martedì un’azione per obbligare il governo a rinviare la data di chiusura dell’impianto. Mentre la scadenza si avvicina, la chiusura annunciata di tutte le centrali nucleari spagnole entro il 2035 sta provocando sempre più proteste in Spagna martedì 25 febbraio, le presidenti conservatrici delle regioni autonome di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, e dell’Estremadura, Maria Guardiola, hanno firmato un “protocollo d’azione” volto a condurre “una fronte comune” per costringere il governo socialista di Pedro Sanchez a posticipare la data di chiusura della centrale di Almaraz”, scrive Le Monde, secondo quanto riporta la rassegna stampa internazionale di Epr Comunicazione.

“Situata nella provincia di Cáceres, in Estremadura, che fornisce il 7% dell’elettricità in Spagna (e il 15% della domanda di Madrid), questo impianto nucleare è sia il più potente della Spagna che il primo sulla lista a dover spegnere i suoi due reattori, il primo nel 2027, il secondo nel 2028, secondo i piani stabilità nel 2019 sotto il governo di sinistra “La chiusura delle operazioni della centrale causerà un danno irreversibile alla Spagna, che non dispone delle infrastrutture tecnologiche necessarie e non è pronta a sostituire l’energia nucleare”, ha dichiarato martedì Ayuso, del Partito Popolare. (PP, destra), ritenendo che questa decisione “comprometta la sicurezza nazionale”. “La Spagna non può permettersi un’interruzione nucleare e una chiusura ideologica”, ha ribadito Guardiola (PP), dopo una visita alla centrale, inaugurata nel 1973 e di proprietà delle società Iberdrola, Naturgy ed Endesa, si legge sul quotidiano.

Gli altri dettagli

Per l’Estremadura, una delle regioni più povere della Spagna, la chiusura annunciata della centrale rappresenta anche una minaccia per l’occupazione. Il 18 gennaio, una manifestazione ha riunito diverse migliaia di persone ad Almaraz per chiedere il mantenimento della centrale, che impiega direttamente o inviare 3.000 persone nella regione, con lo slogan: “sì ad Almaraz, sì al futuro”, scrive il giornale

“Nel 2019, il Ministero spagnolo per la transizione ecologica aveva elaborato un piano per la chiusura ordinata dei cinque impianti nucleari spagnoli e dei loro sette reattori. Il piano prevede la graduale e totale rinuncia all’energia nucleare entro il 2035, parallelamente allo sviluppo su vasta scala delle energie rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia tramite batterie e pompaggio, considerando che l’energia nucleare rappresenta ancora il 20% dell’elettricità consumata in Spagna”, continua il giornale.

“In realtà, tuttavia, il settore, rappresentato dall’associazione Foro Nuclear, sta facendo sempre più pressioni contro l’uscita dal nucleare, l’unica fonte di energia pulita disponibile 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno”. “La Spagna è l’unico paese che prevede di chiudere tutte le sue centrali, mentre durante la COP28 [nel 2023, a Dubai], 24 paesi, tra cui 15 europei, hanno concordato di triplicare la potenza nucleare mondiale entro il 2050″, ricorda regolarmente Ignacio Araluce, presidente dell’associazione”, si legge sul quotidiano.

“Il 12 febbraio, il Partito Popolare ha presentato al parlamento una proposta di legge per prolungare la vita utile delle centrali nucleari spagnole dal partito di estrema destra Vox, il testo ha superato la prima lettura, nonostante l’opposizione dei partiti della coalizione al potere, il Partito Socialista (PSOE) e il partito della sinistra radicale Sumar, grazie all’astensione dei partiti indipendentisti catalani di destra (Junts) e di sinistra (ERC)”, conclude il giornale.

