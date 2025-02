Quinto giorno di ricovero per Papa Francesco, “infezione polimicrobica alle vie respiratorie”

MeteoWeb

Quinto giorno di ricovero per Papa Francesco al Policlinico Gemelli, per una “infezione polimicrobica alle vie respiratorie“, dopo il riacutizzarsi delle bronchite di cui soffriva già da diversi giorni. Nella camera al 10° piano del Policlinico Universitario prosegue il trattamento terapeutico, che è stato rimodulato in base ai risultati degli esami, che hanno mostrato un “quadro clinico complesso“, e che consigliano una degenza di durata non brevissima. Il Pontefice è “di umore buono“, come ha sottolineato ieri il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni.

L’infezione polimicrobica alle vie respiratorie

Un’infezione polimicrobica alle vie respiratorie è un’infezione causata dalla presenza simultanea di diversi microrganismi patogeni, come batteri, virus o funghi, nelle vie respiratorie. Questo tipo di infezione può colpire il tratto respiratorio superiore (naso, gola, seni paranasali) o inferiore (bronchi, polmoni) e spesso si verifica in individui con sistema immunitario compromesso o malattie respiratorie croniche. La presenza di più agenti patogeni può complicare la diagnosi e il trattamento, poiché richiede terapie mirate contro diversi microrganismi. I sintomi variano, includendo tosse, febbre, difficoltà respiratorie e secrezioni anomale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.