La “raccolta della nebbia” elemento chiave contro la siccità: lo studio

La “raccolta della nebbia“, un metodo con il quale si può catturare acqua dalla nebbia e stoccarla per usi futuri, rappresenta un elemento chiave per combattere la siccità e la desertificazione crescenti, causate dal cambiamento climatico. È quanto emerge da un nuovo studio guidato dall’Universidad Mayor, in Cile, e pubblicato sulla rivista Frontiers in Environmental Science. “Questa ricerca – ha spiegato la prima autrice Virginia Carter Gamberini – rappresenta un notevole cambiamento nella percezione dell’uso dell’acqua estratta dalla nebbia, da una soluzione rurale piuttosto su piccola scala a una risorsa idrica utile per intere città. I nostri risultati dimostrano che la nebbia può fungere da fornitura idrica urbana complementare nelle zone aride dove il cambiamento climatico esacerba la carenza dell’acqua“.

Come funziona la “raccolta della nebbia”

I collettori di nebbia sono solitamente costituiti da una maglia sospesa tra due pali. La maglia funge da superficie di intercettazione per catturare l’umidità. Le goccioline si accumulano sulla maglia e cadono in una grondaia che porta ai serbatoi di stoccaggio dell’acqua. È un sistema passivo che non richiede energia esterna.

Lo studio

I ricercatori hanno condotto uno studio sul campo della durata di un anno ad Alto Hospicio, un comune in rapida crescita situato nell’iperarido deserto di Atacama. A causa della rapida crescita della città, circa 10.000 persone vivono in insediamenti informali. Solo l’1,6% di questi insediamenti è collegato alle reti di distribuzione idrica e la maggior parte degli abitanti riceve l’acqua tramite autocisterne.

“La raccolta e l’uso dell’acqua – ha affermato Carter – in particolare da fonti non convenzionali come l’acqua da nebbia, rappresentano un’opportunità fondamentale per migliorare la qualità della vita degli abitanti”.

I ricercatori hanno scoperto che in un’area di 100 chilometri quadrati attorno ad Alto Hospicio, si potrebbero raccogliere tra 0,2 e 5 litri di acqua da nebbia per metro quadrato al giorno. Durante la stagione di punta dello studio, ad agosto e settembre del 2024, il potenziale di raccolta ha raggiunto fino a 10 litri per metro quadrato al giorno.

Sulla base di un tasso medio annuo di raccolta dell’acqua di 2,5 litri per metro quadrato al giorno, i ricercatori hanno affermato che 17.000 metri quadrati di rete di raccolta potrebbero produrre abbastanza acqua per soddisfare la domanda idrica settimanale (300.000 litri) per le baraccopoli urbane di Alto Hospicio. 110 metri quadrati potrebbero soddisfare la domanda annuale per l’irrigazione degli spazi verdi della città (100.000 litri).

Raccolta della nebbia dentro una strategia più ampia

Nathalie Verbrugghe, coautrice dello studio, ha dichiarato: “mostrando il suo potenziale ad Alto Hospicio, una delle città più stigmatizzate ma anche in più rapida urbanizzazione del Cile, questo studio getta le basi per un’adozione più ampia della raccolta della nebbia in altre aree urbane con scarsità d’acqua”.

Tuttavia, avvertono i ricercatori, la raccolta della nebbia non dovrebbe essere vista come l’unica soluzione alla scarsità d’acqua, ma come parte di una strategia più ampia di gestione delle acque urbane. L’acqua raccolta potrebbe essere utilizzata per bere, irrigare spazi verdi e produrre cibo locale.

