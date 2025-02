Rana a rischio estinzione fa 11mila km per riprodursi

MeteoWeb

Un viaggio straordinario ha coinvolto 2 esemplari di rana di Darwin (Rhinoderma darwinii), una specie in via di estinzione, che hanno percorso ben 11.200 km, con diversi mezzi di trasporto, per salvare la loro specie da una malattia fungina devastante. I due “papà” rane hanno raggiunto lo zoo di Londra, dove, grazie alla riproduzione assistita, hanno “dato alla luce” 33 girini, i quali nasceranno in modo speciale: presenti all’interno delle loro sacche vocali, “usciranno” dalla loro bocca come ranocchiette.

Questa inusuale strategia di conservazione è stata organizzata per fronteggiare la minaccia rappresentata dalla chitridiomicosi, una malattia fungina che ha messo in serio pericolo numerose specie di anfibi, comprese quelle della rana di Darwin. La malattia ha già colpito gravemente le popolazioni di questa specie nelle foreste del Cile, riducendole del 90% in un solo anno. Nel 2023, la conferma della presenza del fungo nelle rane del sud del Cile ha spinto gli esperti ad avviare un intervento urgente per salvare gli esemplari rimasti.

I 2 maschi adulti, che pesano meno di 2 grammi e misurano meno di 3 cm, sono stati trasportati in appositi box climatizzati attraverso un lungo viaggio che ha incluso un traghetto, un lungo viaggio in auto e un volo internazionale fino a Londra. Nonostante la difficoltà del trasporto, il successo della riproduzione è stato accolto come una grande vittoria per la specie. Come sottolineato da Ben Tapley, curatore degli anfibi allo zoo di Londra, questo risultato rappresenta “un simbolo di speranza” e un esempio di cosa può essere ottenuto quando si collabora per la conservazione delle specie minacciate.

