Reggio Emilia, grosso incendio all’Inalca: fiamme nella notte, alta colonna di fumo

MeteoWeb

Un vasto incendio è scoppiato nello stabilimento Inalca del gruppo Cremonini, a Reggio Emilia. Le fiamme sono divampate nella notte: sul posto i vigili del fuoco di Reggio Emilia, coadiuvati da quelli di Modena, Parma e Bologna, ancora al lavoro per domare il rogo. Lo stabilimento è stato completamente avvolto dalle fiamme e un’alta colonna di fumo è visibile da grande distanza. Non risultano feriti. Il gruppo Cremonini, attraverso Inalca, è leader in Italia (uno dei maggiori in Europa) nel settore delle carni bovine.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.