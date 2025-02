Il Regno Unito sostiene la sovranità danese della Groenlandia

MeteoWeb

Per la prima volta il governo britannico ha sostenuto pubblicamente la sovranità danese della Groenlandia, regione autonoma che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vorrebbe sotto il controllo americano. “Certo, la Groenlandia fa parte della Danimarca”, ha affermato Dave Pares, portavoce del primo ministro britannico Keir Starmer, rispondendo a una domanda sulla questione. Ieri Downing Street non aveva preso una posizione chiara sulla sovranità dell’isola.

“La Danimarca è un alleato fondamentale”, ha sottolineato Pares poco prima che Starmer ricevesse il primo ministro danese, Mette Frederiksen. “La Danimarca è un membro importante della Forza di spedizione congiunta, un partner fondamentale in materia di migrazione e un alleato chiave della Nato”, ha aggiunto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.