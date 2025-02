“Creatori di paesaggio: la millenaria relazione tra natura e umanità nella montagna alpina”, l’evento UNIMONT

MeteoWeb

“Sulle Alpi intere, le indagini archeologiche sempre più accurate stanno dimostrando che l’antica presenza umana in quota non è stata sporadica né intermittente. Sta emergendo con crescente chiarezza anche il ruolo di questo ambiente naturale, che inizialmente condiziona la presenza umana (ad esempio, attraverso la variabilità climatica), ma ben presto ne viene a sua volta profondamente trasformato. Diventa così sempre più evidente come il paesaggio alpino sia il risultato di una complessa interazione tra attività umane ed elementi naturali: “paesaggi bio-culturali”, come vengono oggi chiamati, plasmati nei millenni da pratiche agricole, silvo-pastorali e attività economiche diverse. In queste valli, natura e cultura si sono intrecciate a tal punto che il paesaggio è divenuto un riflesso delle comunità che le abitano”, si legge in una nota UNIMONT.

“Di conseguenza, il paesaggio alpino ha assunto un’importante valenza identitaria, che va ben oltre la sua dimensione estetica, la prima a accogliere chi percorre questi luoghi. Questi paesaggi non si differenziano soltanto per le caratteristiche geologiche, geomorfologiche o per le risorse disponibili in loco, ma anche perché gruppi umani diversi, portatori dei rispettivi codici culturali, vi hanno rappresentato la propria identità”. L’appuntamento è fissato per martedì 25 febbraio 2025 alle ore 17:00 presso il Polo UNIMONT.

INTRODUZIONE

Anna Giorgi – Responsabile polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano

Stefano Bruno Galli – Presidente Museo delle Scienze di Trento – Muse

Massimo Bernardi – Direttore Museo delle Scienze di Trento – Muse

RELATORE

Marco Avanzini – Coordinatore Ambito Ambiente e Paesaggio, Museo delle Scienze di Trento – Muse

