Relazione UE: “acqua ancora contaminata, fare di più per la resilienza idrica”

La Commissione europea ha pubblicato oggi un report preoccupante sullo stato delle acque nell’Unione Europea, rivelando che la salute dei corpi idrici superficiali è critica. Solo il 39,5% raggiunge uno stato ecologico buono e solo il 26,8% uno stato chimico accettabile. La principale causa di queste problematiche è la contaminazione da mercurio e altri inquinanti tossici, unita a una crescente scarsità d’acqua e siccità in molte aree europee.

Nonostante i progressi, come il miglioramento nella conoscenza e nel monitoraggio delle risorse idriche e l’aumento degli investimenti, la Commissione sottolinea la necessità di un impegno maggiore per garantire una gestione efficace delle risorse. Tra le raccomandazioni, si evidenziano misure per ridurre l’inquinamento da nutrienti agricoli e gestire adeguatamente gli scarichi di acque reflue. Inoltre, si sollecita il riutilizzo dell’acqua e l’adozione di soluzioni basate sulla natura per affrontare i rischi derivanti dalla siccità.

L’invito della Commissione a presentare prove per la futura Strategia europea di resilienza idrica offre l’opportunità di coinvolgere tutti gli Stati membri, le parti interessate e il pubblico nella definizione di politiche che tutelino l’ambiente e la salute umana, puntando su soluzioni sostenibili per affrontare le sfide idriche crescenti.

Per migliorare lo stato delle proprie acque “l’Italia dovrebbe ridurre” la presenza di “nutrienti e inquinanti chimici. Dovrebbe migliorare la rendicontazione degli usi dell’acqua, affrontare il problema delle estrazioni legali e rafforzare il monitoraggio e l’applicazione di soluzioni basate sulla natura“: è quanto ha affermato Jessika Roswall, commissario per l’Ambiente, in conferenza stampa presentando le relazioni sullo stato dell’acqua in Europa, rispondendo a una domanda sulla situazione in Italia. “Sono ansiosa di lavorare con Roma per affrontare questi obiettivi condivisi per garantire una gestione sostenibile dell’acqua“.

