Il report sul virus Dengue: chi è più a rischio e quanto è grave l’epidemia

Chi colpisce la malattia da virus Dengue e in che percentuale dà forme gravi? Un report dei Centri americani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha analizzato l’ondata di casi registrati nel 2024 a Porto Rico, epidemia che “ha raggiunto il picco nell’ottobre 2024” e “continua” ancora oggi. Tanto che, dal momento che la trasmissione resta elevata, le autorità sanitarie locali hanno prorogato la dichiarazione di epidemia fino alla fine di marzo 2025. Analizzando i dati, emerge che i più colpiti dal virus sono i bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 19 anni. Circa il 4% di tutti i casi registrati nel Paese hanno provocato una forma grave di Dengue. Questa infezione virale trasmessa dalle zanzare può essere anche fatale ed è considerato un problema di salute pubblica quando la circolazione del virus è intensa e in aree come questa dove circolano più sierotipi del virus Denv.

In Porto Rico l’ultimo focolaio dichiarato dal Dipartimento della Salute si è verificato nel 2013. A gennaio 2024, il numero di casi ha cominciato a crescere fino a superare la soglia epidemica ed è rimasto elevato, spingendo il Dipartimento della Salute di Porto Rico a dichiarare un’emergenza sanitaria pubblica a marzo 2024. In tutto il 2024 il Paese ha segnalato 6.291 casi di Dengue. Circa la metà dei pazienti (52,3%) è stata ricoverata in ospedale, 264 (4,2%) hanno avuto malattia grave e 11 persone (0,2%) sono morte. I ragazzi tra i 10 e i 19 anni d’età hanno rappresentato il 28,4% dei casi gravi. E guardando alla totalità delle infezioni, non solo a quelle severe, emerge che il 53,5% delle persone colpite erano maschi (3.364) e che le persone di età compresa tra 10 e 19 anni rappresentavano il numero maggiore anche in questo caso (1.845), per una quota pari al 29,3% del totale. Il gruppo anagrafico più colpito in assoluto, seguito dagli adulti di età compresa tra 20 e 29 anni (1.034; 16,4%).

Il report

“Gli operatori sanitari dovrebbero essere consapevoli dei segni e dei sintomi dell’infezione da Dengue, come febbre, dolori o eruzioni cutanee, per riconoscere e gestire tempestivamente i casi sospetti”, evidenziano gli esperti dei Cdc nel report. “Chi vive e chi visita Porto Rico può adottare misure per prevenire le punture di zanzara”. Quanto alle azioni delle istituzioni, gli esperti Cdc sviluppano e promuovono strategie efficaci per prevenire la malattia e la morte causate dalle zanzare legate alla Dengue e collaborano con il personale del dipartimento sanitario locale per rispondere alle epidemie di Dengue. L’agenzia degli States fornisce anche finanziamenti e competenze per monitorare la diffusione del virus.

