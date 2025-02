Al via “RiForestAzione”, il progetto in 5 fasi in collaborazione con UNIMONT

MeteoWeb

Al via “RiForestAzione – Strategia per la transizione climatica della Valle Seriana”, un progetto della Comunità Montana Valle Seriana in collaborazione con UNIMONT – polo alpino dell’Università degli Studi di Milano, il Parco delle Orobie Bergamasche e la Cooperativa Eliante, con l’assistenza tecnico-scientifica di Eurac Research e il finanziamento della Fondazione Cariplo. “I cambiamenti climatici stanno causando effetti sempre più estremi, con conseguenze devastanti anche in Valle Seriana, dove si registrano nubifragi violenti, tempeste di vento e ondate di calore. Il territorio è particolarmente esposto a fenomeni come alluvioni, siccità e incendi boschivi, rendendo urgente l’adozione di strategie di adattamento e mitigazione.

Il progetto RiForestAzione punta a contrastare questi effetti attraverso la valorizzazione del patrimonio forestale. I boschi svolgono un ruolo chiave nell’assorbimento della CO₂, nella stabilizzazione del suolo e nella gestione delle acque. La Strategia per la Transizione Climatica (STC) mira a integrare misure di conservazione e gestione sostenibile, riducendo il rischio di incendi ed eventi estremi e promuovendo una bioeconomia resiliente”, si legge in una nota.

Come sottolinea Giorgio Vacchiano, Professore Associato dell’Università degli Studi di Milano e docente presso il polo UNIMONT, “le nostre foreste stanno affrontando sfide senza precedenti a causa della crisi climatica. Eventi estremi come la diffusione del bostrico, le tempeste di vento e la siccità ci ricordano quanto siano fragili, ma anche fondamentali, per il nostro benessere. Con questo progetto, sostenuto da Fondazione Cariplo, vogliamo aiutare le comunità locali a prendersi cura dei boschi con strumenti concreti e soluzioni basate sulla scienza. Pianificazione, dati e modelli previsionali ci guideranno per proteggere i servizi che le foreste ci offrono—dall’acqua pulita alla regolazione del clima—e renderle più resilienti per il futuro”.

L’importanza di un approccio innovativo alla gestione forestale è evidenziata anche dalla Prof.ssa Anna Giorgi, responsabile del polo UNIMONT, che afferma: “il progetto RiForestAzione rappresenta un’importante opportunità per affrontare le sfide ambientali che stiamo vivendo a causa della crisi climatica. Come evidenziato anche nel Libro Bianco sulla Montagna, intervenire sulle foreste non significa solo agire a livello locale, ma anche approfondire la questione in un contesto globale. Le foreste, infatti, svolgono un ruolo essenziale nella regolazione dei livelli di gas clima-alteranti in atmosfera. Attraverso una gestione forestale innovativa e sostenibile, possiamo mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e promuovere uno sviluppo economico equilibrato. La collaborazione tra istituzioni, cittadini e imprese è cruciale per costruire un futuro resiliente e prospero per la Valle Seriana e oltre. Con il supporto di Fondazione Cariplo, siamo determinati a trasformare questa visione in realtà”.

Il progetto si articola in cinque fasi, in linea con il ciclo di adattamento climatico, per garantire benefici ambientali, sociali ed economici alla comunità locale, ponendo le foreste al centro delle strategie per un futuro più sostenibile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.