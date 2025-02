Rimozione dell’anidride carbonica (CDR) per un futuro a zero emissioni nette: il corso FERS

MeteoWeb

Sono aperte le iscrizioni al corso FERS su “Carbon Dioxide Removal (CDR) for a Net-Zero Future“, che si terrà dal 3 al 13 giugno 2025 a Bertinoro, Italia. Questo corso, coordinato dal CMCC, fornirà una panoramica completa delle tecnologie di rimozione del carbonio e del loro ruolo nel raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi, esplorandone il potenziale, i limiti e le implicazioni per la politica climatica. Il corso coprirà le principali tecnologie CDR , tra cui soluzioni basate sull’acqua e sulla terraferma, nonché metodi basati sulla tecnologia e sulla natura. I partecipanti acquisiranno conoscenze sugli aspetti tecnici ed economici di diverse tecniche, tra cui la fertilizzazione degli oceani, l’imboschimento e la cattura diretta dell’aria.

Inoltre, il corso affronterà la percezione pubblica, le sfide della governance e i quadri giuridici necessari per l’implementazione responsabile del CDR. Un focus chiave sarà sullo sviluppo di standard internazionali per il monitoraggio, la segnalazione e la verifica (MRV) delle soluzioni CDR. Il corso combina lezioni tenute da esperti con attività di gruppo, discussioni e opportunità di networking, promuovendo la collaborazione tra i partecipanti. Un mini progetto di ricerca finale consentirà agli studenti di applicare le proprie conoscenze ed esplorare applicazioni reali delle tecnologie CDR. Diretto da Soheil Shayegh, direttore del programma di integrazione del ciclo planetario e industriale del carbonio presso la Fondazione CMCC, il corso è pensato per giovani ricercatori e professionisti che desiderano approfondire la propria conoscenza delle emissioni negative e delle strategie climatiche.

