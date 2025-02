Rinnovabili: al via “Fer x transitorio”, il decreto per contenere i costi

MeteoWeb

Entra in vigore domani, venerdì 28 febbraio, il decreto “Fer x transitorio”, il meccanismo che sostiene la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato. Lo rende noto il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Il provvedimento, che supporta tecnologie come il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione, è pubblicato sul sito del MASE ed avrà validità fino al 31 dicembre 2025. “Proseguiamo con l’obiettivo di sostenere la produzione italiana di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili per favorire l’innovazione e la sicurezza energetica del Paese”, ha dichiarato il Ministro Pichetto.

“È un provvedimento molto atteso da imprese e famiglie a conferma che la transizione verde e l’adozione di tecnologie pulite sta accelerando e coinvolge un numero crescente di operatori”, conclude Pichetto.

