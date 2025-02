Paura a Rio: bird strike per un aereo in fase di decollo

MeteoWeb

Paura in volo per i passeggeri di un aereo della compagnia brasiliana Latam, costretto a un atterraggio di emergenza dopo essersi scontrato con un uccello mentre stava decollando presso l’aeroporto internazionale di Rio de Janeiro. L’impatto – noto in ambienti aeronautici come ‘bird strike’ – ha causato evidenti danni sulla parte frontale del velivolo. Tanta paura a bordo ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il volo LA3367 con destinazione San Paolo Guarulhos è stato poi cancellato e la compagnia sta offrendo assistenza ai passeggeri sistemandoli su altri voli.

