Rischio eruzione in Alaska: occhi puntati sul Monte Spurr, cosa sta succedendo

Un vulcano vicino alla città più popolosa dell’Alaska potrebbe essere sull’orlo dell’eruzione dopo aver mostrato segni di agitazione negli ultimi 10 mesi, secondo gli esperti. Centinaia di piccoli terremoti si sono verificati sotto il Monte Spurr, situato nell’arco vulcanico attivo delle Aleutine, circa 120km a ovest di Anchorage, secondo l’Alaska Volcano Observatory, che monitora l’attività vulcanica in tutto lo stato. Gli esperti hanno anche osservato deformazioni del terreno, ha affermato David Fee, scienziato coordinatore dell’Alaska Volcano Observatory. “In pratica, quando pensiamo che il magma e i fluidi salgano all’interno della terra, ciò provoca il rigonfiamento o la deformazione del terreno”, ha detto Fee alla CNN. Il magma in salita e altri fluidi in movimento possono riscaldare le aree circostanti durante il percorso verso la superficie, secondo Fee.

“Queste sono le nostre due principali osservazioni a lungo termine che ci dicono che qualcosa sta succedendo al di sotto”, ha detto Fee, aggiungendo che anche i cambiamenti sulla vetta del Monte Spurr hanno allertato gli scienziati sulla potenziale minaccia di un’eruzione. “Si è formato un piccolo lago all’interno del cratere e fuoriesce anche un po’ di acqua e gas più caldi”, ha detto.

Nonostante questi segnali, non c’è modo di dire quando o se il vulcano erutterà nel giro di pochi giorni, settimane o mesi, secondo gli esperti. Probabilmente ci sarebbero segnali più frequenti che precedono l’eruzione, come temperature dell’acqua elevate e neve e ghiacciai sciolti. Tutto ciò che gli scienziati possono fare, tuttavia, è continuare a monitorare attentamente. “Utilizziamo molte delle nostre conoscenze sulle eruzioni passate per vedere cosa pensiamo potrebbe accadere in futuro“, ha detto Fee.

Quanto è significativo il rischio?

Al momento, gli esperti affermano che c’è una probabilità del 50% che il vulcano erutti. Poiché non ci sono comunità o città nelle vicinanze del vulcano, “non c’è alcun tipo di minaccia locale“, ha detto Fee. I due principali pericoli di un’eruzione vulcanica sarebbero le nubi di cenere che potrebbero avere un impatto sui viaggi aerei e la potenziale caduta di cenere sulle comunità regionali, inclusa quella di Anchorage, secondo Fee.

“Uno o più eventi esplosivi della durata di un’ora o poche ore produrrebbero nubi di cenere trasportate sottovento per centinaia di chilometri e l’area disabitata attorno al Monte Spurr verrebbe inondata da flussi piroclastici e colate di fango“, ha affermato l’osservatorio in una dichiarazione del 6 febbraio.

Al 15 febbraio, l’osservatorio indicava il livello di allerta per il Monte Spurr come “advisory” (consultivo), un gradino sopra la norma.

“Spurr, almeno in passato, ha fornito più segnali di avvertimento prima di un’eruzione”, ha affermato Fee. “Stiamo esaminando attentamente i dati di Spurr per vedere se ci sono cambiamenti che potrebbero (suggerire) che sia più probabile che l’eruzione che si verifichi presto”.

Quando è avvenuta l’ultima eruzione del Monte Spurr?

Il Monte Spurr è entrato in eruzione una volta nel 1953 e tre volte nel 1992, secondo l’osservatorio. Entrambi gli anni hanno visto eruzioni alla bocca del Crater Peak, situata 3km a sud della cima del vulcano. “Queste eruzioni sono state relativamente piccole ma esplosive e hanno disperso cenere vulcanica su aree dell’entroterra, del centro-sud e del sud-est dell’Alaska”, secondo un rapporto sull’attività sismica del Monte Spurr da parte dell’US Geological Survey.

Nel 1953, le colonne di cenere prodotte dalle esplosioni si sono sollevate fino a 20mila metri sopra il livello del mare e hanno depositato circa 6mm di cenere ad Anchorage, secondo il rapporto.

Una delle eruzioni del 1992 ha costretto a chiudere il Ted Stevens Anchorage International Airport per 20 ore e ad emettere numerose allerte sulla qualità dell’aria per diversi giorni dopo l’eruzione.

Un’eruzione odierna probabilmente si verificherebbe di nuovo a Crater Peak, secondo Fee. “Non c’è alcuna eruzione dalla vetta dello Spurr da migliaia di anni, quindi questo è uno dei motivi per cui pensiamo che sia più probabile che erutti (da Crater Peak)“, ha concluso Fee.

