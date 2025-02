La risposta del Canada a Trump: prodotti americani colpiti dai dazi

MeteoWeb

Il Canada ha diffuso la lista dei prodotti americani colpiti dai dazi introdotti in risposta alle misure annunciate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La risposta canadese, che ha un valore di 30 miliardi di dollari, comprende tra gli altri prodotti americani alcolici, abbigliamento, elettrodomestici, utensili, armi e molto altro.

“Non vogliamo combattere questa battaglia, ma non la perderemo”. Così alla Cnn Chrystia Freeland, ex ministro delle Finanze canadese che si candida a sostituire Justin Trudeau come primo ministro. Freeland ha definito ”perdente” sia per gli americani, sia per i canadesi la strategia ”terribile” di Donald Trump sui dazi.

“Il presidente ha deciso di rendere più caro il gas negli Stati Uniti. Ha deciso di rendere più cari i generi alimentari negli Stati Uniti. E la nostra rappresaglia costerà posti di lavoro agli americani. E’ completamente ridicolo. Non vogliamo farlo”, ha detto.

