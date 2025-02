A Roccaraso arrivano i primi bus, oggi attese 5mila persone

MeteoWeb

Roccaraso si prepara ad accogliere 5mila turisti per una domenica sugli sci. Cinquanta mezzi hanno prenotato l’accesso tramite la piattaforma online del Comune, garantendo un flusso controllato di visitatori. Ieri sono arrivati 13 bus, ma 3 sono stati respinti per mancanza della ricevuta di prenotazione. La settimana scorsa, l’affluenza nel comprensorio dell’Alto Sangro aveva raggiunto le 10mila presenze. Anche Ovindoli si organizza per il fine settimana, con l’arrivo previsto di 10 bus turistici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.