Roccaraso e l’invasione di turisti, un “trucchetto” per aggirare il numero chiuso

Con l’avvicinarsi del weekend, cresce la preoccupazione per la gestione dei flussi turistici a Roccaraso e Ovindoli, località sciistiche della provincia dell’Aquila. Le restrizioni sui pullman turistici, che limitano il numero di mezzi autorizzati ad accedere, sono state introdotte per prevenire il sovraffollamento. Tuttavia, una nuova soluzione sta emergendo: i “van” da 9-10 posti, spesso usati per il trasporto scolastico, vengono sempre più spesso utilizzati per eludere i controlli e aggirare il numero chiuso.

Le autorità locali, dopo un vertice in prefettura, hanno deciso di ridurre il numero dei bus consentiti: a Roccaraso scenderanno da 100 a 70, mentre a Ovindoli il limite sarà fissato a 35, con prenotazione obbligatoria. Nonostante gli sforzi per mantenere un flusso turistico ordinato, la crescita del numero di van potrebbe rappresentare un punto debole. Il rischio è che questo “trucchetto” crei nuove problematiche di affollamento, mettendo a dura prova la sicurezza e la gestione del traffico.

