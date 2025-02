Roma inaugura la sua prima “Via Cardio-Protetta”: defibrillatori e formazione per la sicurezza pubblica

MeteoWeb

Per la prima volta a Roma una via “Cardio-Protetta”: si tratta di Via dei Castani, nel V Municipio. Mercoledì 19 febbraio alle ore 11:00 si terrà la Conferenza Stampa presso la Sala Teatro della scuola Renzo Pezzani in Piazza dei Mirti 31. Alle ore 12:00 seguirà l’inaugurazione dei defibrillatori a Piazza dei Mirti. La Rete d’Impresa Di Via dei Castani è l’ideatrice del progetto vincitore di un bando della Regione Lazio: “La prima via Cardio-Protetta della città di Roma”, che prevede l’installazione di 5 defibrillatori lungo Via dei Castani. I docenti di tre scuole del territorio, e i commercianti aderenti, parteciperanno a corsi certificati BLSD, grazie all’intesa stipulata con la Clinica Guarnieri.

Questo permetterà loro di acquisire competenze specialistiche nell’utilizzo dei defibrillatori e nella gestione delle emergenze. Verranno realizzati incontri informativi per la cittadinanza, volti a sensibilizzare il pubblico sull’uso corretto dei dispositivi e sulla loro manutenzione, garantendo maggiore consapevolezza.

Saranno presenti all’evento, per le Istituzioni:

Il delegato del Sindaco Monica Lucarelli, assessore alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità

l’Assessore alle Politiche Sociali Barbara Funari,

il consigliere di Roma Capitale capogruppo Pd Roma Valeria Baglio,

il Presidente del V Municipio Mauro Caliste.

Per le Forze dell’Ordine:

Mar. Magg. Dei Carabinieri Teodoro Giuseppe,

Primo Dirigente della Polizia Di Stato Dott. Tommaso Miglio

Partnership Clinica:

Direttore Sanitario della Clinica Guarnieri, A.D. Domenico Zarella.

