Roscosmos “sposta” la Stazione Spaziale, importanti operazioni in vista

Roscosmos ha annunciato un nuovo aggiustamento dell’orbita della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) in preparazione per il rientro della Soyuz MS-26 e il lancio della Soyuz MS-27. L’operazione è stata eseguita con successo oggi alle 04:30 ora di Mosca grazie ai motori del cargo Progress MS-28, che sono rimasti attivi per 1341,2 secondi, generando un impulso di 1,95 m/s. Di conseguenza, l’altitudine media dell’orbita della ISS è aumentata di 3,4 km, raggiungendo i 419 km sopra la superficie terrestre.

Perché è necessaria la correzione dell’orbita?

La Stazione Spaziale Internazionale orbita attorno alla Terra a un’altitudine compresa tra i 400 e i 420 km, ma a causa dell’attrito residuo con l’atmosfera terrestre, la sua quota tende lentamente a diminuire. Per compensare questa perdita di altitudine e garantire la stabilità della missione, vengono eseguite periodiche manovre di rialzo dell’orbita utilizzando i motori dei cargo Progress agganciati alla Stazione.

Questi aggiustamenti sono cruciali non solo per mantenere l’ISS alla giusta quota operativa, ma anche per sincronizzare la sua traiettoria con le missioni in arrivo e in partenza. In questo caso, la correzione è stata effettuata per agevolare il rientro della Soyuz MS-26, che riporterà sulla Terra membri dell’equipaggio attualmente a bordo della stazione, e per preparare il lancio della Soyuz MS-27, che porterà nuovi astronauti a bordo.

L’importanza delle correzioni orbitali

Le regolazioni dell’orbita della ISS sono operazioni di routine ma di fondamentale importanza. Senza questi interventi, la Stazione potrebbe progressivamente perdere quota, aumentando il rischio di collisione con detriti spaziali e rendendo più difficili le operazioni di aggancio delle navette. Inoltre, una corretta pianificazione delle correzioni orbitali permette di ottimizzare i consumi di carburante e migliorare la sicurezza dell’intero programma spaziale.

