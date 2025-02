Rose Villain e la teoria sullo sbarco sulla Luna: le reazioni tra commenti ironici e critiche

MeteoWeb

A pochi giorni dal Festival di Sanremo 2025, la cantante Rose Villain si ritrova al centro di un acceso dibattito dopo aver espresso dubbi sull’effettiva veridicità dello sbarco sulla Luna. L’affermazione arriva durante il format TikTok “Sa(n)remo Sinceri”, condotto dal content creator Giovanni Brugnoli, nel quale gli artisti vengono sottoposti alla macchina della verità. Alla domanda diretta di Brugnoli: “siamo mai andati sulla Luna davvero?”, Rose Villain risponde con un deciso “no”. A quel punto, Mickel Buratin, incaricato di monitorare i risultati del test, segnala un’incertezza nei dati, lasciando aperta la questione. La cantante, che figura tra i Big della prossima edizione del Festival, ha quindi approfondito il proprio punto di vista dichiarando: “sono incerta di questa cosa, però di recente ho visto un’intervista su TikTok a uno dei tre che dice di non esserci mai andato”. Tuttavia, non ha specificato a chi si riferisse, lasciando il dubbio se intendesse Neil Armstrong, Buzz Aldrin o Michael Collins. Il 21 luglio del 1969 Armstrong divenne il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Aldrin lo seguì a 19 minuti di distanza.

Le reazioni

Le dichiarazioni di Rose Villain sullo sbarco sulla Luna hanno scatenato un’ondata di reazioni, tra chi si è messo le mani nei capelli e chi ha colto l’occasione per farsi una risata. La cantante, tra i Big di Sanremo 2025, ha espresso i suoi dubbi in diretta su TikTok, citando come fonte un’intervista non meglio identificata trovata sulla piattaforma. Sui social la notizia è rimbalzata velocemente, attirando commenti ironici e critiche. Molti hanno sottolineato l’assurdità di mettere in discussione l’evento basandosi su un contenuto virale di TikTok. Altri, invece, hanno trovato la scena tragicomica. In ogni caso, Sanremo non è ancora iniziato, ma il festival delle teorie sembra già in pieno svolgimento.

