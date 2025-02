La Russia celebra un pioniere dello Spazio con un lancio verso la ISS | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La Russia ha reso omaggio al cosmonauta Pavel Belyayev in occasione del centenario della sua nascita con il lancio della Progress MS-30 (Progress 91 secondo la nomenclatura della NASA). Questo veicolo cargo, destinato alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), trasportato oltre 3 tonnellate di rifornimenti essenziali per l’equipaggio a bordo.

Un tributo storico

La carenatura del razzo Soyuz 2.1a, che ha portato in orbita la Progress MS-30 dal Cosmodromo di Baikonur in Kazakistan (lancio avvenuto alle 21:24 ora italiana del 27 febbraio), era decorata con un logo speciale dedicato al centenario di Belyayev. L’emblema circolare blu e bianco raffigurava il cosmonauta, celebre per aver comandato nel 1965 la missione Voskhod 2, durante la quale il collega Alexei Leonov ha effettuato la prima passeggiata spaziale della storia. Un altro logo commemorava proprio il 60° anniversario di questa storica attività extraveicolare.

La missione di rifornimento

Dopo il lancio, Progress MS-30 ha intrapreso un viaggio di 2 giorni per raggiungere la ISS, dove è previsto l’attracco automatico al modulo Zvezda il 1° marzo alle 23:03 UTC. L’equipaggio dell’Expedition 72, composto dagli ingegneri di volo Aleksey Ovchinin, Ivan Vagner e Alexander Grebenkin, si occuperà del prezioso carico.

Tra i 2.599 kg di rifornimenti vi sono vestiti, cibo, forniture mediche e sanitarie, oltre a un nuovo modello di tuta spaziale Orlan-MKS, progettata per le attività extraveicolari. Inoltre, il carico include materiali per la coltivazione di microalghe come possibile fonte alimentare futura, strumenti per analizzare l’effetto dei microrganismi sulle superfici della stazione e attrezzature per la produzione avanzata di cristalli semiconduttori. La Progress MS-30 trasporta inoltre strumenti biomedici per studiare gli effetti della microgravità sul sistema circolatorio e immunitario umano.

Dal punto di vista tecnico, la navetta rifornirà la ISS con 950 kg di carburante, 420 kg di acqua potabile e 50 kg di azoto per il mantenimento dell’atmosfera interna.

Un ciclo continuo di rifornimento e smaltimento

Progress MS-30 resterà attraccata alla Stazione per circa 6 mesi, servendo non solo come deposito temporaneo ma anche come modulo per la raccolta dei rifiuti. Al termine della sua missione, sarà sganciata e guidata verso un rientro nell’atmosfera terrestre, eliminando così i rifiuti accumulati a bordo.

Il ricordo di un pioniere dello Spazio

Pavel Belyayev è nato il 26 giugno 1925 nell’attuale regione di Vologda, in Russia. Nonostante l’età avanzata rispetto agli standard dell’epoca, è divenuto cosmonauta e nel 1965 ha partecipato alla storica missione Voskhod 2. È morto prematuramente l’11 gennaio 1970 per complicazioni post-operatorie dovute a un’ulcera gastrica.

Oltre al centenario di Belyayev e all’anniversario della passeggiata spaziale, la carenatura della Progress MS-30 ha portato emblemi dedicati al centenario del Centro Internazionale per Bambini Artek e alla campagna di forum dell’Agenzia Federale per gli Affari Giovanili della Russia (Rosmolodezh).

Con Progress MS-30, la Russia ha compiuto il suo 91° volo cargo verso la ISS dal 1998 e il 183° della storia del programma Progress, avviato nel 1978. Questo lancio non è solo una missione di rifornimento, ma anche un tributo alla storia dell’esplorazione spaziale e ai pionieri che hanno reso possibile il progresso odierno.

La Russia lancio cargo verso la ISS, omaggio al cosmonauta Pavel Belyayev

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.