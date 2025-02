Saline di Sicilia patrimonio UNESCO, il 12 febbraio la presentazione della candidatura

MeteoWeb

Mercoledì 12 febbraio, a Trapani, verrà ufficialmente presentata la candidatura delle “Saline di Sicilia” per l’inserimento tra le “Riserve della Biosfera” del programma UNESCOMab “Man And the Biosphere”. Si tratta di un’iniziativa che punta alla valorizzazione ambientale e turistica del territorio, con un focus sulla sostenibilità e sulla tutela delle risorse naturali e culturali. Unioncamere Sicilia ha deciso di sostenere il progetto nell’ambito del “Progetto Turismo-Fondo perequativo 2023-2024”, promuovendo l’inserimento delle saline in un circuito internazionale di aree protette. Il sistema naturalistico coinvolto comprende la Riserva regionale delle Saline di Trapani e Paceco e la Riserva regionale delle Isole dello Stagnone di Marsala. L’iter per la candidatura è già stato avviato con la trasmissione del progetto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Attualmente, in Italia le “Riserve della Biosfera” UNESCO sono 21 su un totale di 759 nel mondo, ma nessuna di queste si trova in Sicilia. La candidatura delle Saline di Sicilia rappresenta un’opportunità per il territorio trapanese, frutto di un lavoro di collaborazione tra istituzioni e stakeholder locali. L’evento di presentazione si terrà alle ore 16 presso la Camera di Commercio di Trapani, alla presenza di esperti e rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

