Salvati escursionisti bloccati su sentiero in Val di Susa

Salvati nella notte 7 escursionisti, rimasti bloccati dalla neve alta sul sentiero che da Passo Clopaca conduce al rifugio Vaccarone, a Giaglione (Torino), in Val di Susa. L’intervento congiunto del Soccorso Alpino e l’elisoccorso di Azienda Zero Piemonte è scattato nella tarda serata di ieri, quando il gruppo ha richiesto aiuto. I sette erano partiti da Grange della Valle con l’intenzione di raggiungere il rifugio ma sono rimasti bloccati dalla neve alta senza riuscire né a proseguire, né a tornare indietro anche a causa del fatto che alcuni di loro iniziavano ad accusare i primi sintomi di ipotermia. Sul posto è stata inviata un’eliambulanza in operatività notturna con un tecnico del Soccorso Alpino aggiuntivo a supporto dell’equipe che è stato imbarcato a Susa. Nonostante le difficoltà di comunicazione con gli escursionisti è stato possibile localizzarli con una certa precisione e far sbarcare l’equipe al completo con una delicata operazione speciale notturna. Mentre il medico prestava le prime cure a coloro che avevano maggior bisogno, i tecnici hanno organizzato il recupero che è avvenuto con due rotazioni più una terza per l’imbarco dell’equipe. Tutti i membri della comitiva sono stati ricoverati all’ospedale di Susa.

