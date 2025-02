San Valentino, ecco perché è la festa degli innamorati

MeteoWeb

Dall’Europa all’America, passando per l’Asia, la festa di San Valentino continua a essere una delle celebrazioni più sentite e diffuse nel mondo. Ogni anno, il 14 febbraio, milioni di coppie si scambiano auguri, fiori, regali e messaggi d’amore. Ma qual è l’origine di questa festa e perché è legata agli innamorati?

Le origini della festa

Le radici della festa di San Valentino affondano nel passato più remoto, a quasi 2mila anni fa. La ricorrenza prende il nome da Valentino da Terni, un vescovo cristiano venerato dalla Chiesa cattolica, ortodossa e anglicana. San Valentino fu vescovo della città umbra dal 197 al 273 d.C. e venne decapitato sotto l’impero di Aureliano. Nel 496 d.C., Papa Gelasio I istituì la festività per sostituire le “lupercalia”, una celebrazione pagana dedicata al dio della fertilità Luperco. Le lupercalia, che si tenevano il 15 febbraio, includevano rituali considerati eccessivi dalla Chiesa, tra cui festeggiamenti sfrenati e pratiche simboliche legate alla fertilità. Così, per dare una nuova connotazione alla celebrazione, il papa decise di anticiparla al 14 febbraio e di dedicarla a San Valentino, rendendolo il protettore degli innamorati.

San Valentino, protettore degli innamorati

Il legame tra San Valentino e gli innamorati non è del tutto chiaro e si basa su diverse leggende. Una delle più diffuse racconta che il santo fu giustiziato per aver celebrato il matrimonio tra una giovane cristiana e un legionario romano pagano. La donna era gravemente malata e il matrimonio fu officiato in fretta. Secondo la leggenda, i due sposi morirono insieme mentre San Valentino li benediceva. Tuttavia, alcuni studiosi mettono in dubbio questa versione, suggerendo che il protagonista dell’episodio fosse un altro sacerdote. Un’altra storia racconta che San Valentino avrebbe donato una somma di denaro a una giovane povera, permettendole così di sposarsi.

L’evoluzione della festa nel tempo

La festa di San Valentino, così come la conosciamo oggi, si è sviluppata molto dopo la morte del santo. Nel Medioevo, in Francia e in Gran Bretagna si diffuse la credenza che il 14 febbraio fosse il giorno in cui gli uccelli iniziavano ad accoppiarsi, rafforzando il legame tra questa data e l’amore romantico. Tuttavia, fu il poeta inglese Geoffrey Chaucer a dare forma alla tradizione dell’amor cortese, associando San Valentino al fidanzamento del re Riccardo II d’Inghilterra con Anna di Boemia. La sua opera “Parlamento degli Uccelli” contribuì a consolidare l’idea di San Valentino come festa degli innamorati.

San Valentino oggi

Nel tempo, la festa si è diffusa in tutto il mondo e oggi rappresenta un’occasione speciale per le coppie. Sebbene in alcuni Paesi abbia assunto una connotazione più commerciale, con lo scambio di regali e cene romantiche, il messaggio principale rimane invariato: celebrare l’amore in tutte le sue forme. Che si tratti di un gesto simbolico o di un evento speciale, San Valentino continua a essere un momento in cui gli innamorati si dedicano attenzioni e affetto, nel segno di una tradizione che ha attraversato i secoli.

