San Valentino con maltempo estremo nel Salento: violenta grandinata e strade come fiumi a Gagliano del Capo | FOTO e VIDEO

San Valentino all’insegna del forte maltempo nel Basso Salento: pioggia e vento hanno investito il territorio, causando notevoli disagi. Tra le aree più colpite Gagliano del Capo: accompagnate da una violenta grandinata, le precipitazioni hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi, con alcuni automobilisti rimasti bloccati nel traffico a causa di veicoli in panne per gli allagamenti.

Violenta grandinata e strade come fiumi a Gagliano del Capo

