San Valentino con pioggia, vento e neve: nubifragi tra Toscana e Lazio, fiocchi sull’A22 | DATI

Una nuova perturbazione ha raggiunto l’Italia a San Valentino, dando il via ad una fase di maltempo: porta aria fredda dai Balcani con intensificazione della ventilazione e delle precipitazioni anche temporalesche, a carattere nevoso soprattutto al Nord. Nevica stamattina sull’Autostrada del Brennero dal confine di Stato a Vipiteno, secondo quanto comunica il servizio viabilità di A22 sottolineando che è in vigore l’obbligo di viaggiare con le dotazioni invernali, cioè con pneumatici antineve montati o avere le catene a bordo.

Nelle scorse ore la pioggia ha sferzato il Nord/Est e Centro Italia, con precipitazioni torrenziali in particolare tra Toscana, Abruzzo, Umbria e Lazio: si riportano (dalla mezzanotte) 65 mm ad Allumiere (RM), 60 mm a Velletri (RM), 51 mm a La Storta (RM), 41 mm a Sezze (LT), 39 mm a Lanuvio (RM), 33 mm a Caprarola (VT), 30 mm a Terni (TR), 29 mm a Viterbo, 28 mm a Lamporecchio (PT), 19 mm a L’Aquila.

Dalle ore 4:15 sulla linea Grosseto-Roma la circolazione ferroviaria è rallentata tra Capalbio e Montalto di Castro per danni causati dal maltempo.

