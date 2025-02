La Sapienza si aggiudica 13 borse Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships

MeteoWeb

Sapienza è risultata vincitrice di 13 borse Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships. Si tratta del migliore risultato ottenuto a oggi dall’Ateneo nell’ambito del programma di ricerca di eccellenza della Commissione Europea che rappresenta il principale strumento europeo per promuovere e supportare la carriera di giovani ricercatori. Grazie a un finanziamento complessivo di € 4.234.567,50, Sapienza potrà reclutare 13 ricercatori di talento e finanziare altrettanti progetti di ricerca.

“Questo risultato, il migliore ottenuto finora dall’Ateneo – dichiara la rettrice Antonella Polimeni – premia l’attenzione che Sapienza riserva da sempre ai progetti di ricerca di alta qualità coordinati da giovani studiose e studiosi in tutte le discipline. Si tratta di un trend di crescita positivo che riguarda anche gli altri maggiori Programmi di ricerca europei e nazionali, nell’ambito dei quali il nostro Ateneo si distingue per l’eccellenza dei risultati scientifici, anche grazie alle numerose iniziative messe in campo per promuovere l’accesso alle risorse che sostengono le carriere dei giovani ricercatori e delle giovani ricercatrici”.

I progetti vincitori interessano gli ambiti disciplinari delle Scienze sociali e umane e della Chimica e saranno realizzati presso i dipartimenti Saras, Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali, Lettere e Culture Moderne, Scienze dell’Antichità, Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Chimica e presso l’Istituto di Studi Orientali. Grazie alla forte componente di mobilità e alla transdisciplinarietà i progetti permetteranno di ampliare e consolidare importanti collaborazioni internazionali. Sono infatti 9 le borse finanziate nell’ambito dello schema Global Fellowships, che prevede un periodo di ricerca di due anni presso un ente extra-europeo con un anno di rientro in Sapienza, e 4 i progetti finanziati nell’ambito dello schema European Fellowship, realizzati interamente in Sapienza da ricercatori in mobilità dall’estero. Oltre alle borse assegnate, Sapienza ha ottenuto un ottimo risultato complessivo. Infatti, ad altri 27 progetti, sei dei quali in reserve list, verrà attribuito il Seal of excellence, il marchio di eccellenza conferito dalla Commissione Europea a proposte particolarmente meritevoli che non è stato possibile finanziare per carenza di fondi.

Con l’obiettivo di supportare i ricercatori che partecipano a call internazionali, Sapienza ha recentemente avviato l’iniziativa Horizon Europe @ Sapienza. Un’iniziativa che prevede giornate informative e attività di formazione volte ad incentivare e favorire la partecipazione di Sapienza al programma quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione.

