Sardegna, due escursionisti dispersi: ricerche in corso dai Vigili del fuoco

MeteoWeb

Due persone si sono smarrite oggi in Sardegna durante altrettante escursioni. Le squadre dei vigili del fuoco di Tortolì e Lanusei sono impegnate in attività di ricerca degli escursionisti dispersi rispettivamente nei comuni di Triei/Baunei e Arzana, per due attività di ricerca distinte. A Triei/Baunei si cerca un quarantenne. Sono presenti sul posto l’unità di comando locale del comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro, nucleo Cinofili e in arrivo nucleo Sapr.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.