Satelliti: Space Norway commissiona THOR 8 a Thales Alenia Space

MeteoWeb

Space Norway, il principale operatore di telecomunicazioni satellitari del Nord Europa, e Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), hanno annunciato oggi di aver firmato un contratto per la fornitura di un nuovo satellite per le comunicazioni, THOR 8. Posizionato in orbita a 1° ovest, il satellite per le telecomunicazioni THOR 8 soddisferà la crescente domanda di connettività e garantirà la continuità del servizio di trasmissione di Space Norway in un’area geografica che va dalla Scandinavia all’Europa orientale. THOR 8 fornirà connettività satellitare di alto livello per le emittenti e accesso a Internet ad alta velocità per le infrastrutture fisse e mobili (servizi marittimi e aeronautici). Con una massa di lancio di 4 tonnellate, il satellite sarà realizzato sulla piattaforma Spacebus 4000B2 di Thales Alenia Space e opererà nelle bande di frequenza Ka e Ku.

In qualità di prime contractor, Thales Alenia Space sarà responsabile della progettazione, della produzione, dei test e della consegna a terra del satellite. THOR 8 sarà lanciato nel 2027 e avrà una vita operativa in orbita superiore a 15 anni.

“Vorrei ringraziare Space Norway per la sua continua fiducia in Thales Alenia Space”, ha dichiarato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space. “THOR 8 è il secondo satellite che realizziamo per Space Norway, dopo THOR 6, lanciato nel 2009. Questo nuovo contratto sottolinea ulteriormente il successo della nostra linea di prodotti solida e collaudata Spacebus 4000, che ad oggi ha ottenuto un totale di 41 commesse da parte di operatori delle telecomunicazioni, tra cui 15 commesse per lo Spacebus 4000B2”.

“Il dispiegamento del satellite THOR 8 è una pietra miliare nella nostra missione di fornire soluzioni avanzate e affidabili per la connettività – ha dichiarato Morten Tengs, CEO di Space Norway – Questo incremento strategico migliorerà le nostre capacità di fornire servizi critici per salvaguardare gli interessi dei governi nazionali e internazionali soddisfacendo al contempo le richieste dei nostri partner commerciali. Ringraziamo Thales Alenia Space per la partnership e l’impegno di lunga data verso questo progetto trasformativo“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.