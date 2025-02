Schianto in mare, una portaerei in collisione con una nave mercantile: verifiche sui reattori nucleari | VIDEO

MeteoWeb

La portaerei Uss Harry S. Truman è entrata in collisione con una grande nave mercantile nelle acque davanti Port Said, nel nord dell’Egitto. Lo ha riferito la Marina americana, precisando che non risultano feriti né danni a bordo della portaerei. La Marina ha aggiunto in una nota che i reattori nucleari della nave non sono stati interessati e sono in “condizioni sicure e stabili”.

Una portaerei in collisione con una nave mercantile

