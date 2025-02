Sciame sismico nei Campi Flegrei: stop alle lezioni in 7 istituti, prefetto convoca riunione

MeteoWeb

Su convocazione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è tenuta una riunione del Tavolo di monitoraggio istituito presso la Prefettura, attivato in seguito alle scosse di terremoto che hanno interessato l’area dei Campi Flegrei. Durante l’incontro, i sindaci delle zone coinvolte, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la centrale operativa del 118 hanno confermato che non si sono registrati danni a persone o cose.

Nel quartiere napoletano di Bagnoli, il dirigente scolastico dell’istituto alberghiero Rossini ha disposto la sospensione delle lezioni per la giornata odierna, decisione adottata anche da altri 6 dirigenti di istituti scolastici a Pozzuoli. In via precauzionale, è stata inoltre disposta la chiusura dei siti del Parco archeologico dei Campi Flegrei, in attesa delle verifiche di sicurezza.

La situazione è costantemente monitorata dalla sala operativa della Protezione Civile della Prefettura, che resta in stretto contatto con tutti gli enti istituzionali coinvolti.

