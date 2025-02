Scivola per 200 metri sulla Grigna settentrionale: soccorso escursionista

MeteoWeb

Un escursionista di 33 anni è stato tratto in salvo oggi sulla Grigna Settentrionale, nel Lecchese. L’allarme per la Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso Alpino lombardo, nel comune di Pasturo, è scattato dopo che l’uomo è scivolato per circa 200 metri sul versante sud-est di Pasturo, sotto il rifugio Brioschi. È intervenuto l’elisoccorso di Milano di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Sei tecnici del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, sono stati attivati dalla centrale, a supporto delle operazioni.

