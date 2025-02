Scivola sul sentiero in Alta Versilia: grave un giovane escursionista

MeteoWeb

Un uomo di 32 anni, di nazionalità russa, è stato soccorso questa mattina intorno alle 10:30, dopo essere scivolato su un sentiero in zona Pania della Croce, nel territorio di Stazzema (Lucca), in Alta Versilia, rimanendo ferito gravemente. Ad allertare il 118 alcune persone che erano in zona e che hanno visto l’uomo scivolare sul sentiero. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino e il 32enne è stato poi portato con l’elicottero Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso per politrauma. Allertati anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

