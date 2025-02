Scivola su un sentiero e precipita: morto un uomo in Valle d’Aosta

MeteoWeb

Un uomo di 71 anni è morto per le ferite riportate in una caduta sulla collina sopra Aosta. L’incidente è avvenuto tra Saint-Christophe e Quart. L’anziano stava percorrendo un sentiero esposto quando è scivolato ed è precipitato per alcune decine di metri. Alla scena ha assistito la moglie, che ha lanciato l’allarme. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso Alpino valdostano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.