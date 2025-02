Scoperto un accumulo “inaspettato” di un isotopo nelle profondità marine

MeteoWeb

La scoperta in fondo all’oceano del berillio-10, un raro isotopo radioattivo prodotto dai raggi cosmici nell’atmosfera, fornisce preziose informazioni sulla storia geologica della Terra. Secondo uno studio pubblicato su Nature Communications, scienziati australiani e tedeschi hanno scoperto un accumulo “inaspettato” dell’isotopo in campioni prelevati dal fondale dell’Oceano Pacifico, che potrebbe svelare i segreti del passato evolutivo della Terra.

Secondo lo studio, tale anomalia potrebbe essere attribuita a spostamenti delle correnti oceaniche o a eventi astrofisici verificatisi circa 10 milioni di anni fa, e i risultati potrebbero potenzialmente fungere da marcatori temporali globali, rappresentando un promettente progresso nella datazione di archivi geologici che coprono milioni di anni.

Secondo la ricerca, i fondali dei principali oceani della Terra custodiscono uno degli archivi geologici più incontaminati, che registra milioni di anni di condizioni e cambiamenti ambientali.

“Per periodi che abbracciano milioni di anni, tali marcatori temporali cosmogenici non esistono ancora. Tuttavia, questa anomalia del berillio ha il potenziale per fungere da marcatore di questo tipo“, ha affermato l’autore principale dello studio, Dominik Koll dell’Australian National University (ANU).

I radionuclidi sono tipi di nuclei atomici, o isotopi, che decadono in altri elementi nel tempo. Sono usati per datare campioni archeologici e geologici, e la datazione al radiocarbonio è uno dei metodi più noti, ha mostrato lo studio.

Il team di ricerca è composto da scienziati dell’Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), un laboratorio di ricerca in Germania, della TUD Dresden University of Technology in Germania e dell’ANU.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.