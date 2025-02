Scoppia bombola del gas, crolla una casa nel Cuneese: una vittima e feriti

MeteoWeb

Una violenta esplosione si è verificata in un’abitazione a Martiniana Po, in provincia di Cuneo. Secondo le prime informazioni, la deflagrazione è avvenuta in una casa di via Roma, probabilmente a causa dello scoppio di una bombola del gas. L’esplosione avrebbe provocato il crollo parziale dell’edificio. Numerosi residenti della zona sono accorsi per prestare i primi soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Saluzzo e Barge, supportati da un’autoscala, per mettere in sicurezza l’area.

Secondo i soccorritori, nell’esplosione potrebbero essere state coinvolte da quattro a sei-sette persone. Una di loro sarebbe però già uscita dalla casa autonomamente sulle proprie gambe. Un’altra invece sarebbe un disabile, per ora non raggiungibile per il pericolo di crolli. È stato allertato anche l’elicottero notturno che atterrerà a Saluzzo, perché si presume che ci siano persone ustionate o intossicate.

AGGIORNAMENTO

Nell’esplosione, è crollata una parete: si sono così salvate due donne che si trovavano all’interno al momento della deflagrazione, mentre è morto schiacciato dalle macerie un uomo disabile che viveva con la famiglia. Altre tre persone abitanti nella casa, il marito della più giovane delle donne e i loro due figli, al momento dell’incidente si trovavano fuori: erano usciti per andare a cena in pizzeria. Le donne sono state tratte in salvo da due vicini accorsi subito dopo avere sentito l’esplosione, e sono state portate a Torino in elisoccorso perché intossicate. Non dovrebbero essere gravi. Anche i due che le hanno soccorse sono rimasti feriti e hanno dovuto essere ricoverati all’ospedale di Savigliano.

Il marito e i figli di una delle donne, che hanno sentito l’esplosione dalla pizzeria poco lontano, sono stati portati in ospedale in codice verde per lo shock.

