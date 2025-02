Scoppio improvviso per una fuga di gas: ferita una donna, struttura evacuata

MeteoWeb

Esplosione nel pomeriggio attorno alle 17:00 in una abitazione probabilmente causata da una fuga di gas a San Severino Marche. All’interno si trovava una signora che ci ha riportato ustioni e ferite, trasportata dal 118 al pronto soccorso di Torrette. La squadra di Tolentino dei vigili del fuoco ha provveduto a spegnere l’incendio e ha messo in sicurezza la struttura che al momento non è agile. Sul posto il funzionario dei vigili del fuoco ed i Carabinieri.

