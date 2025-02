Scosse di terremoto a Pozzuoli, sciame sismico in corso nei Campi Flegrei

MeteoWeb

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli che “a partire dalle ore locali 16:20 (UTC 15:20 del 13/02/2025) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 37 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (37 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.6 ± 0.3 Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno“, si legge in una nota. “In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.

