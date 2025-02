Settimo giorno di attacchi hacker, anche il sito del premier nel mirino

MeteoWeb

Settimo giorno consecutivo di attacchi hacker a siti italiani: nel mirino ancora una volta i settori governativi, dei trasporti e bancario. Nella rivendicazione di oggi del collettivo filorusso NoName 057 figurano tra i target i Ministeri delle Imprese e del Made in Italy, degli Esteri e della Difesa, Giorgiameloni.it, Aeronautica militare, Poste, Federtrasporti, Fiocchi, Franchi, Unipol, Sda, Nexigroup, Adriafer, Amat. Come nei casi precedenti, si tratta di un’offensiva di tipo DDos (Distributed Denyal of service) che mira a bloccare l’accesso a una serie di siti saturandoli di traffico. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, intercettato il traffico anomalo, ha avvertito tempestivamente i bersagli della campagna di attacchi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.