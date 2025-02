Un sistema di sorveglianza sugli effetti avversi dei vaccini: denunciate gravi lacune nei dati ufficiali | VIDEO

MeteoWeb

Robert F. Kennedy Jr. ha dichiarato che implementerà un sistema di sorveglianza sugli effetti avversi dei vaccini che sia realmente efficace e affidabile. La sua affermazione è arrivata durante un’intervista con Laura Ingraham su Fox News, dove ha espresso forti critiche al sistema attuale. Durante l’intervista, Ingraham ha chiesto a Kennedy se ritiene che il vaccino contro il COVID-19 e i relativi richiami siano sicuri, facendo riferimento alle preoccupazioni di molte persone riguardo agli effetti collaterali.

RFK Jr. ha risposto sottolineando la mancanza di dati affidabili: “non abbiamo buoni dati a riguardo, ed è un crimine. Il fatto che non disponiamo di un sistema di sorveglianza che funzioni realmente è inaccettabile”. Kennedy ha poi citato il Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), un sistema di segnalazione degli eventi avversi ai vaccini gestito dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC), affermando che già nel 2010 un rapporto ufficiale della stessa agenzia aveva evidenziato gravi limiti nella sua efficacia.

Secondo Kennedy, il CDC aveva condotto uno studio sul VAERS nel 2010, concludendo che il sistema riusciva a rilevare meno dell’1% degli effetti avversi reali causati dai vaccini. Questa grave lacuna, secondo lui, rappresenta una mancanza inaccettabile di trasparenza e protezione per la popolazione.

“Il Congresso, l’Istituto di Medicina e l’Accademia Nazionale delle Scienze hanno ripetutamente ordinato al CDC di creare un sistema di segnalazione più efficace. E noi lo faremo immediatamente.”

Un tema centrale per la sua campagna elettorale

Kennedy, noto per le sue posizioni critiche nei confronti delle politiche vaccinali e delle grandi aziende farmaceutiche, ha fatto della trasparenza sanitaria un punto chiave della sua campagna presidenziale. La sua proposta di un nuovo sistema di segnalazione degli effetti avversi potrebbe avere un forte impatto sul dibattito pubblico, soprattutto tra coloro che hanno dubbi sulla sicurezza dei vaccini e sulla gestione della pandemia da parte delle autorità sanitarie.

L'annuncio sul sistema di sorveglianza sui vaccini

