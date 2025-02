Smog Torino, da domani scatta il livello arancio: stop ai diesel euro 5

MeteoWeb

Da domani, sabato 22 febbraio, e fino a lunedì 24 compreso, le misure anti-smog passeranno al livello arancio a Torino. I dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte evidenziano il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell’aria per tre giorni consecutivi. Lunedì, tuttavia, è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale, per cui tutte le limitazioni di traffico ambientali saranno automaticamente sospese.

Alle limitazioni strutturali in vigore, per il trasporto persone si aggiungerà il blocco dei veicoli diesel con omologazione Euro 5 valido tutti i giorni (festivi compresi) dalle 8 alle 19, mentre il blocco dei veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 si prolungherà alle giornate di sabato e domenica, sempre dalle 8 alle 19. Stessa regola anche per i veicoli adibiti al trasporto merci, che vedranno il divieto di circolazione estendersi ai diesel con omologazione Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 su tutti i giorni (festivi compresi), sempre con orario 8-19. Con l’attivazione del livello arancio si fermeranno anche tutti i veicoli dotati di dispositivo ‘Move In’.

