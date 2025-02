Smog Torino, PM10 sopra i limiti: scattano le misure

MeteoWeb

Non migliora la qualità dell’aria a Torino: i livelli del PM10 rimangono sopra i limiti di legge. Dunque fino a mercoledì 26 febbraio compreso (prossimo giorno di controllo), è ancora in vigore il livello 1 (arancio) del semaforo anti-smog. Oltre alle limitazioni strutturali, per il trasporto persone permane il blocco dei veicoli diesel con omologazione Euro 5 valido tutti i giorni dalle 8 alle 19. Stessa regola anche per i veicoli adibiti al trasporto merci, con il divieto di circolazione anche per i diesel con omologazione Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 tutti i giorni, sempre con orario 8-19. Con il livello arancio sono fermi anche tutti i veicoli dotati di dispositivo Move In.

