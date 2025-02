Smog Veneto, l’allerta sale al livello arancio

MeteoWeb

Dopo un inizio anno caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con concentrazioni di polveri PM10 inferiori al valore limite giornaliero, a partire dal 20 febbraio si è verificata una fase di accumulo in atmosfera che, da venerdì 21, ha attivato il livello di allerta 1 (arancio) negli agglomerati di Verona, Vicenza e Padova e nell’area di San Bonifacio. È quanto riporta Arpa Veneto.

Nel fine settimana le concentrazioni hanno continuato a salire in tutte le stazioni della rete, evidenziando valori medi giornalieri spesso superiori ai 100 µg/m3 (microgrammi). Dato che per oggi e domani sono previste concentrazioni ancora superiori al valore limite di 50 µg/m3, in tutto il Veneto scatta il livello di allerta 1 (arancio).

Per la giornata di mercoledì 26 febbraio è previsto l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che porterà precipitazioni, le quali favoriranno il dilavamento atmosferico e l’abbattimento delle polveri sottili; tuttavia Arpa regionale ricorda che il rientro al livello di allerta 0 (verde) è possibile solo nel caso di due giorni consecutivi di rispetto. Seguiranno aggiornamenti nel bollettino di allerta PM10 di mercoledì 26.

