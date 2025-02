Solfati nelle falde acquifere: un pericolo per milioni di persone

MeteoWeb

Uno studio della Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) ha rivelato che circa 17 milioni di persone nel mondo sono esposte a gravi rischi per la salute a causa di livelli eccessivi di solfati nelle falde acquifere. La ricerca, pubblicata su Environmental Science & Technology, ha prodotto la prima mappa globale ad alta risoluzione della distribuzione del solfato nelle acque sotterranee.

L’acqua con elevate concentrazioni di solfati può causare disturbi gastrointestinali come diarrea e disidratazione. Inoltre, il solfato contribuisce alla contaminazione da arsenico e facilita il rilascio di metalli pesanti nelle tubature, aggravando le problematiche sanitarie ed economiche. Negli Stati Uniti, ad esempio, i costi legati alla corrosione delle infrastrutture idriche superano i 22 miliardi di dollari all’anno.

Il team di ricerca guidato dal Prof. Chen Guanghao ha analizzato oltre 17mila misurazioni della concentrazione di solfati, integrandole con dati geospaziali globali. Il risultato è una mappa dettagliata con risoluzione di un chilometro, che evidenzia i punti critici dell’inquinamento da solfati e ne identifica le principali cause.

Secondo i dati raccolti, circa 194 milioni di persone nel mondo consumano acqua con concentrazioni di solfati superiori alla soglia raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di 250 mg/L. A questi livelli, l’acqua può assumere un sapore sgradevole. Ancora più preoccupante è il fatto che 17 milioni di persone vivano in regioni dove le concentrazioni superano i 500 mg/L, soglia associata a significativi problemi di salute.

Il Prof. Chen ha sottolineato che il monitoraggio dei solfati nelle acque sotterranee è spesso trascurato, nonostante le sue implicazioni critiche per la salute pubblica e le infrastrutture idriche. La nuova mappa rappresenta uno strumento fondamentale per identificare le aree più a rischio e sviluppare strategie di mitigazione per proteggere la popolazione globale da questa minaccia silenziosa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.