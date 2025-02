“Solo una questione di tempo”: la vita intelligente nell’universo potrebbe essere più comune del previsto

MeteoWeb

Per decenni, la comunità scientifica ha ritenuto che l’emergere della vita sulla Terra fosse il risultato di una catena di eventi altamente improbabili. Tuttavia, una nuova ricerca suggerisce che la comparsa della vita intelligente potrebbe essere stata un esito naturale dei processi geologici, aumentando così la probabilità che esistano civiltà avanzate altrove nell’universo.

Pubblicato su Science Advances, lo studio contesta l’idea che lo sviluppo della vita richieda una serie di “passaggi difficili”, ossia eventi evolutivi estremamente rari che avvengono nell’arco della vita di una stella media. Questo modello tradizionale ha sempre portato alla conclusione che l’intelligenza umana sia una rarità cosmica. Tuttavia, il nuovo modello propone che la comparsa della vita intelligente sia avvenuta “puntualmente”, ovvero quando le condizioni geologiche lo hanno permesso.

Secondo Dan Mills, ricercatore dell’Università di Monaco e autore principale dello studio, “sosteniamo che la vita intelligente potrebbe non avere bisogno di una serie di colpi di fortuna per esistere“. “Gli esseri umani non si sono evoluti ‘presto’ o ‘tardi’ nella storia della Terra, ma ‘in tempo’, quando le condizioni erano in atto. Forse è solo questione di tempo, e forse altri pianeti sono in grado di raggiungere queste condizioni più rapidamente della Terra, mentre altri pianeti potrebbero impiegare anche più tempo“.

Una nuova prospettiva sull’evoluzione della vita

L’idea che l’intelligenza sia frutto di una lunga serie di eventi improbabili venne formulata per la prima volta dal fisico Brandon Carter nel 1983. Carter propose che la complessità biologica fosse il risultato di una sequenza di eventi estremamente rari, come la formazione delle prime molecole autoreplicanti, la comparsa di RNA e DNA, l’evoluzione di organismi pluricellulari e l’invenzione del linguaggio. Questa teoria divenne un pilastro dell’astrobiologia e alimentò lo scetticismo sulla probabilità di trovare forme di vita avanzate altrove.

La nuova ricerca adotta un approccio diverso, combinando competenze in fisica e geobiologia per analizzare le tappe fondamentali dell’evoluzione terrestre. Secondo il modello sviluppato dai ricercatori, la vita sarebbe emersa in modo prevedibile grazie all’apertura sequenziale di “finestre di abitabilità”, come la disponibilità di ossigeno e nutrienti, la salinità degli oceani e le temperature della superficie marina.

Jason Wright, professore di astronomia e astrofisica presso la Penn State University e coautore dello studio, spiega: “Sosteniamo che, anziché basare le nostre previsioni sulla durata della vita del Sole, dovremmo usare una scala temporale geologica, perché è il tempo che impiega l’atmosfera e il paesaggio a cambiare. Queste sono scale temporali normali sulla Terra. Se la vita si evolve con il pianeta, allora si evolverà su una scala temporale planetaria a un ritmo planetario“.

Vita intelligente, verso nuove ricerche e scoperte

Per testare questa ipotesi, gli scienziati hanno delineato una serie di esperimenti che includono lo studio di organismi unicellulari e pluricellulari in condizioni estreme di temperatura e ossigeno, al fine di determinare quali siano i limiti ambientali per la comparsa della vita. Inoltre, propongono di esaminare le atmosfere di esopianeti alla ricerca di biofirme fondamentali, come la presenza di ossigeno, e di esplorare i registri fossili per verificare se innovazioni chiave nell’evoluzione, come la fotosintesi e le cellule eucariotiche, siano emerse più volte nella storia della Terra.

Jennifer Macalady, professoressa di geoscienze alla Penn State e coautrice della ricerca, sottolinea l’importanza di questo nuovo paradigma: “Si tratta di un cambiamento significativo nel modo in cui pensiamo alla storia della vita. Ciò suggerisce che l’evoluzione della vita complessa potrebbe essere meno una questione di fortuna e più di interazione tra la vita e il suo ambiente, aprendo nuove entusiasmanti strade di ricerca nella nostra ricerca per comprendere le nostre origini e il nostro posto nell’universo“.

Se questa teoria si rivelasse corretta, la ricerca di vita intelligente al di fuori della Terra potrebbe ricevere un enorme impulso. Piuttosto che considerare l’intelligenza un evento fortuito e irripetibile, potremmo essere di fronte a un fenomeno molto più comune del previsto, in attesa solo delle giuste condizioni per emergere.

