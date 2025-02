Soluzione innovativa contro il caldo: il bianco sui binari dei treni brasiliani

MeteoWeb

Durante i periodi di canicola, i treni brasiliani affrontano un rischio inaspettato: l’alterazione dei binari dovuta alle alte temperature, che può causare deragliamenti. L’ultimo incidente si è verificato a Rio de Janeiro il 20 febbraio 2024, quando una deformazione delle rotaie, riscaldate a 71°C, ha provocato un deragliamento. Una soluzione innovativa per mitigare il problema arriva da San Paolo, dove la compagnia ViaMobilidade ha sperimentato con successo la verniciatura bianca delle rotaie. La vernice, infatti, riflette la luce del sole, riducendo l’assorbimento del calore e abbassando la temperatura dei binari. L’ingegnere Alan Santana de Paula ha spiegato che i test hanno dimostrato una riduzione di circa 6°C sulla temperatura delle rotaie, che in estate può raggiungere i 60°C, mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri. Sebbene non elimini completamente il problema, questa soluzione sembra offrire un valido aiuto nella gestione delle temperature elevate, con l’obiettivo di coprire 35 km di binari entro la fine di febbraio.

Una pratica simile è già stata adottata in altre parti del mondo, ma l’efficacia in Brasile sembra promettente, considerando il caldo sempre più estremo.

