SpaceX, Musk svela la possibile data dell’8° volo di Starship

L’ottavo volo di test del megarazzo Starship di SpaceX avverrà venerdì 28 febbraio, secondo il CEO Elon Musk. Musk ha condiviso i dettagli sul prossimo volo in un post su X dopo che erano circolare speculazioni su un potenziale lancio mercoledì 26. L’ottavo volo di Starship arriva dopo un sorprendente malfunzionamento dello stadio superiore durante il volo 7, con SpaceX che ha testato il booster Super Heavy del primo stadio e lo stadio superiore di Starship attraverso accensioni statiche prima di dirigersi al lancio.

I commenti di Musk seguono le crescenti speculazioni dopo che gli avvisi di traffico aereo della FAA hanno condiviso che Starship potrebbe volare mercoledì 26 al più presto. Al momento della pubblicazione, la FAA deve ancora rivelare dettagli sui progressi che SpaceX e l’agenzia hanno fatto sul rapporto di incidente del volo 7 di Starship. Come è stato il caso con alcuni precedenti incidenti nei test Starship, la FAA ha annunciato che avrebbe lavorato con SpaceX su un rapporto a seguito dell’ultimo incidente. Questo rapporto in genere estende la durata tra i voli successivi della Starship di mesi. Tuttavia, questa volta sembra che la FAA e SpaceX siano vicine a completare il rapporto.

Eppure, nonostante i numerosi avvisi della FAA e un avviso dei funzionari della contea di Cameron che menzionano le attività di test di volo di Starship, SpaceX deve ancora annunciare ufficialmente la data di lancio del volo 8. Le riprese dei media locali mostrano che la rampa di lancio è vuota e i test precedenti hanno in genere visto SpaceX portare il booster e la navicella al sito e impilarli uno sopra l’altro prima di annunciare la sua intenzione di lanciare.

Secondo Musk, il volo Starship 8 può avvenire venerdì 28 febbraio. A meno che SpaceX non condivida maggiori dettagli sul potenziale test, non è chiaro se il prossimo volo ripeterà gli obiettivi del test del volo 7. SpaceX aveva grandi progetti per il volo 7: aveva intenzione di testare l’hardware di cattura, il rivestimento dello scudo termico aggiornato e un’accensione del motore Raptor nello spazio durante il test.

Tuttavia, questi obiettivi non sono stati raggiunti poiché la navicella è esplosa sopra i Caraibi in uno sviluppo che pochi si aspettavano prima del lancio. Lo stadio superiore di Starship ha funzionato bene durante la maggior parte dei voli di prova e il comunicato di SpaceX dopo l’incidente del volo 7 ha reso noto che un incendio nel vano motore ha portato alla prematura perdita della navicella.

Se il volo 8 di Starship avesse successo e portasse la navicella ad ammarare dolcemente nell’Oceano Indiano, allora SpaceX potrebbe tentare di catturare il razzo con la torre di lancio durante il volo 9. Raggiungere la torre con la navicella è un importante obiettivo del test, poiché darebbe a SpaceX la fiducia nel suo razzo, che alla fine dovrà rifornire altri razzi nello spazio per sviluppare un deposito di propellente.

